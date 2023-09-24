Котобаза була облаштована за адресою Заболотного, 76а. Наразі небайдужі люди намагаються допомогти обпеченим тваринам.

В Києві нелюди підірвали притулок для котів - облаштовану для потреб тварин Котобазу, яка знаходилася за адресою Заболотного, 76а (метро Теремки).

За даними київських телеграм-каналів, інцидент стався ввечері 23 вересня. Живцем згоріло близько 60 тварин, повідомляє Реальний Київ. На місце події викликали пожежників та поліцію.

Наразі небайдужі люди намагаються допомогти обпеченим тваринам, яких вдалося врятувати з притулку: вдень 24 вересня біля пошкодженої будівлі планується зустріч.

Зазначається, що Котобазою опікувалася жінка: до інциденту вона отримувала погрози від невідомих адресантів й зверталася щодо цього до поліції.

За словами очевидців, вечір 23 вересня був важким та моторошним: люди намагалися знайти вцілілих котів й надати їм допомогу, "найважчих" за станом тварин відправили до ветеринарної клініки.

За словами місцевої мешканки Катерини, в перші секунди вибухів вона чула чоловічий голос, пише 24 Канал.

"Тому це (Котохату - УНІАН) таки хтось підпалив і його бачили", - вказала вона.

На Закарпатті підлітки били молотком кошеня

Нагадаємо, в понеділок, 18 вересня, правоохоронці відкрили справу за фактом жорстокого поводження з тваринами через випадок з кошеням: компанія підлітків підвісила тварину до дерева й била молотком. Знущання з кошеня відбулося у селі Ільниця Хустського району.

Відповідне відео з'явилося в соціальний мережі та зацікавило поліцію. В кадрі помітно, що окрім кошеня, на землі біля дерева лежать кішка та ще одне її маля.

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