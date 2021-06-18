Вважається, що він міг піднятися туди заради контенту для соцмереж.

В Оболонському районі Києва чоловік заліз на сигнальну вежу багатоповерхівки.

Про це пише dtp.kiev.ua.

Екстремала помітили на даху недобудованого будинку. Вважається, що він міг піднятися туди заради фото або відео для соціальних мереж.

"Подейкують, блогер контент знімає", - повідомляє Telegram-канал.

Небезпечні селфі

Раніше в Чернігівській області, намагаючись зробити селфі на даху вантажного поїзда, загинув 16-річний юнак.

В Одесі 18-річний хлопець отримав важкі опіки всього тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда.

З південного мосту в Києві поліцейські зняли двох підлітків та юнака, які піднялися на 130-метрову висоту заради селфі.

У російському Омську жінка вистрілила собі в голову, намагаючись зробити селфі зі зброєю.

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Автор: Катерина Комолова