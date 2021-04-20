На Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити селфі на даху вантажного потяга.
Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.
Читайте такожОпіки 90% тіла: в Одесі підлітка вдарило струмом на даху товарнякаЗазначається, що вчора близько 21:00 на лінію «102» звернувся оператор швидкої допомоги з інформацією про те, що в одному з сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на потяг і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.
Поліцейські на місці події встановили, що підліток проживає в Києві та нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями у лісосмузі неподалік залізниці.
«Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися загасити полум’я. Однак підліток помер на місці події», - уточнили в поліції.
За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
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