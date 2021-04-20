Від удару високовольтної лінії 16-річного хлопця відкинуло на землю і він почав горіти.

На Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити селфі на даху вантажного потяга.

Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Читайте такожОпіки 90% тіла: в Одесі підлітка вдарило струмом на даху товарнякаЗазначається, що вчора близько 21:00 на лінію «102» звернувся оператор швидкої допомоги з інформацією про те, що в одному з сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на потяг і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.

Поліцейські на місці події встановили, що підліток проживає в Києві та нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями у лісосмузі неподалік залізниці.

«Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися загасити полум’я. Однак підліток помер на місці події», - уточнили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник