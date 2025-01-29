Уламки російських безпілотників упали на колії, там працюють слідчі.

У ніч на 29 січня російські окупанти вдарили по Києву "шахедами", уламки яких упали на колії, по яких здійснюється видача складів метрополітену. Про це в ефірі Київ 24 повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Пошкоджено службове приміщення охорони, огорожу самого електродепо. Ворог веде підступні атаки, заряджуючи "шахеди" шрапнеллю, дрібними осколками. Ми можемо бачити це з місця події, де все посічено навкруги дрібними металевими осколками. Якби у цей момент рухомий склад знаходився на коліях і відбувалося переміщення вагонів - ми б мали понищені вагони і могли б бути якісь жертви чи каліцтва серед людей", - розповів Кандибор.

Він додав, що, попри російську атаку, київське метро працює у штатному режимі і потяги вийшли на лінію.

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"Було швидко відреаговано Державною службою з надзвичайних ситуацій разом із колективом метрополітену. Обстежили колії, уламки позабирали з колій, і рухомий склад пішов на лінію. Зараз ще працюють слідчі, які обстежують все, що було пошкоджено, до кінця", - зазначив Кандибор.

Атаки РФ по Україні: важливі новини

У ніч на 29 січня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили ППО, зокрема, працювали і в Києві. За словами Віталія Кличка, уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.

Також ввечері 28 січня окупанти вдарили ракетою по підприємству харчової промисловості у Миколаєві. Відомо про двох загиблих жінок. Внаслідок атаки частково зруйнована будівля цеху, також пошкоджено адмінбудівлю підприємства.

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