У Києві зупинка влетіла в тролейбус, з якого тільки вийшли люди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався на Оболоні. Через те, що конструкція була погано закріплена, її вітром винесло на проїжджу частину.

Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав. Люди встигли вийти з тролейбуса.

Читайте такожВкрав гроші з офісу, який охороняв: у Києві засудили охоронцяЧерез годину комунальники прибрали осколки з місця події. Зупинку приварили назад і навіть встановили новий дах.

У Київській міській адміністрації повідомили журналістам, що зупинка і тролейбус належать комунальному підприємству "Київпастранс". Хто понесе відповідальність за подію - невідомо.

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Автор: Людмила Жерновська