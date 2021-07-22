Аварія сталася на Севастопольській площі, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У Києві пасажири штовхали тролейбус, що застряг посеред дороги, і не помітили, як він в'їхав у Nissan.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що аварія сталася на Севастопольській площі. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Автопригода також суттєво ускладнила рух іншим учасникам.

Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, днями у Києві водієві тролейбусу КП "Київпастранс" стало погано за кермом, згодом він помер.

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Автор: Денис Прядко