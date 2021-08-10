Участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан

Компанія Red Bull Україна перепросила за дрифт на Софійській площі у Києві. Орієнтовний розмір заподіяних збитків становить близько 50 тисяч гривень.

Звернення вони опублікували в Instagram.

"Red Bull Україна просить вибачення у жителів Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо", - йдеться у заяві компанії.

У Red Bull відзначили, що вони хотіли залишити площу у тому ж стані, який був до початку зйомок.

"І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", - йдеться у заяві.

Екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві

10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять пішохідною зоною навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" декілька кіл.

Як свідчить допис компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан. Згодом Alyona Alyona виправдалася за участь у скандальній зйомці. Вона думала, що у організаторів рекламної кампанії були всі дозволи.

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софійській площі, де у небезпеці були пішоходи. На місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень. У міськадміністрації повідомляють, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

У поліції визнали те, що трапилося хуліганством (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Правоохоронці з'ясували, що в центрі столиці знімали рекламний ролик. Учасників та організаторів зйомки почали розшукувати.

За дрифт на Софійській площі Києва влада оштрафувала на 1 тисячу 700 гривень керівника зйомок Єлизавету Олашко.

Автор: Людмила Жерновська