Шахта «Межирічанська» може відновити роботу навесні, – губернатор
На це сподівається влада
Львів. 28 січня. УНІАН. Сподіваємось, що навесні шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» відновить роботу. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради на шахті, в межах робочої поїздки до Червонограда.
Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
«З 29 січня розпочнеться розгазування та провітрювання шахти. Роботи триватимуть орієнтовно до 10 лютого. Лише тоді стане зрозуміло скільки триватимуть роботи з ліквідації аварії. Маємо надію, що шахта відновить роботу навесні цього року», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Дирекція шахти під час наради та представники профспілок запевнили, що зі 1314 шахтарів, всі працевлаштовані і їм збережено всі соціальні гарантії.
Нагадаємо, 21 грудня 2010 року на шахті "Межирічанська" сталася пожежа. У зв’язку з пожежею робота шахти була припинена. Причиною загоряння на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», за попередніми даними, стало порушення техніки безпеки гірничих робіт, зокрема куріння у невстановлених місцях.
Через пожежу на шахті звільнено генерального директора ДП «Львіввугілля» Володимира Гарбузюка.
«Львіввугілля» вже отримало перший бюджетний транш в сумі 10 млн грн на ліквідацію наслідків аварії. Раніше голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявляв, що роботу шахти «Межирічанська» відновлять не раніше, ніж за півроку.