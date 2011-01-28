Шахта «Межирічанська» може відновити роботу навесні, – губернатор

Львів. 28 січня. УНІАН. Сподіваємось, що навесні шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» відновить роботу. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради на шахті, в межах робочої поїздки до Червонограда.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«З 29 січня розпочнеться розгазування та провітрювання шахти. Роботи триватимуть орієнтовно до 10 лютого. Лише тоді стане зрозуміло скільки триватимуть роботи з ліквідації аварії. Маємо надію, що шахта відновить роботу навесні цього року», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Дирекція шахти під час наради та представники профспілок запевнили, що зі 1314 шахтарів, всі працевлаштовані і їм збережено всі соціальні гарантії.

Нагадаємо, 21 грудня 2010 року на шахті "Межирічанська" сталася пожежа. У зв’язку з пожежею робота шахти була припинена. Причиною загоряння на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», за попередніми даними, стало порушення техніки безпеки гірничих робіт, зокрема куріння у невстановлених місцях.

Через пожежу на шахті звільнено генерального директора ДП «Львіввугілля» Володимира Гарбузюка.

«Львіввугілля» вже отримало перший бюджетний транш в сумі 10 млн грн на ліквідацію наслідків аварії. Раніше голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявляв, що роботу шахти «Межирічанська» відновлять не раніше, ніж за півроку.