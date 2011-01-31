У Львівській області планують висадити 2,4 тис. га лісів

Львів. 31 січня. УНІАН. Цього року підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства планують висадити 2,4 тис. га лісів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

«Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Але ми маємо резерви для збільшення площі лісів. Непридатних для сільського господарства земель є 4,5 тис. га. На 3187 га земель сільгосппризначення відбулось природне залісення, ще є 31 тис. га земель запасу сільських рад, що вкриті лісовою рослинністю, але не надані спеціалізованим лісогосподарським підприємствам. До кінця першого півріччя мають бути вирішені питання щодо передачі земель на рівні голів РДА та райрад, необхідно передбачити фінансування цих робіт. На рівні Держкомзему має бути завершене питання інвентаризації заліснених площ», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Основними причинами, що стримують вирішення питання збільшення площі лісів в області є повільне виділення земель під залісення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; складність процедури передачі земель під залісення; небажання органів місцевого самоврядування передавати спеціалізованим лісогосподарським підприємствам у постійне користування земель вкритих лісовою рослинністю, які належать до земель запасу сільських (селищних) рад», – зазначив начальник Львівського обласного управління лісового господарства Анатолій ДЕЙНЕКА.

З метою вирішення проблемних питань щодо збільшення площі лісів області, головам РДА, Головному управлінню Держкомзему у Львівській області необхідно забезпечити проведення інвентаризації всіх еродованих та малопродуктивних земель, ділянок самосійних лісів та лісів, що знаходяться в землях запасу і не передані спеціалізованим лісогосподарським підприємствам.

Додамо, що ліси у Львівській області займають площу 747,4 тис. га або 31,8% її території, при науково обґрунтованій оптимальній лісистості – 30%.