У Червонограді через буксирний трос смертельно травмувався чоловік

Львів. 31 січня. УНІАН. У Львівської області перебігаючи дорогу смертельно травмувався 45-річний місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні У МВС України у Львівській області, нещасний випадок стався на вулиці Сокальській, 22 у місті Червонограді. Ввечері чоловік перебігав дорогу між двома автомобілями не помітивши, що між ними є буксирний трос. Перечепившись через трос, за допомогою якого автомобіль «Лада-Калина» буксирувала автомобіль ВАЗ-111830, чоловік впав отримавши травми голови і тазу.

Від отриманих ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні міської лікарні.