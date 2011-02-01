Митники виявили контрабанду індикаторів для оповіщення про пожежу

Львів. 1 лютого. УНІАН. На митному посту «Краковець» Львівської митниці виявили контрабанду індикаторів для оповіщення про пожежу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

У двох українців під час митного контролю, в автомобілі було виявлено товар у кількості, що перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Товар – 250 виносних індикаторів для оповіщення про пожежу виробництва Німеччини.

За даним фактом, за ознаками статей 339, 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил.

Незадекларований товар загальною вартістю понад 62 тис. грн затримано.