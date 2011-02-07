Львівські депутати їдуть набиратися досвіду в колег з Польщі

Львів. 7 лютого. УНІАН. Завтра офіційна делегація Львівської міської ради перебуватиме у Вроцлаві. Відрядження передбачає вивчення досвіду самоврядування Польської Республіки. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Серед інших аспектів обміну досвідом – особливості житлово-комунального господарства, фінансової та економічної діяльності, соціального захисту, освіти, культури та здоров’я.

У програмі перебування передбачено візит до міського комунального підприємства з експлуатації автобусів, знайомство з роботою відділу співпраці з громадськими організаціями, візит до Центру обслуговування мешканців, зустріч з депутатами, з Почесним Консулом України у Вроцлаві Гжегожем ДЗІКОМ, участь у засіданні сесії міської ради тощо.

У склад делегації входять представники секретаріату ради та виконавчих органів (Олег СИНЮТКА, Василь КОСІВ, Олег БЕРЕЗЮК, Наталя МІХНОВА, Андрій МОСКАЛЕНКО, Ольга ПАВЛЮК, Андрій ПАВЛІВ, Ірина КУЛИНИЧ, Наталія ФЕДОРОВИЧ, Наталія ПАВЛЮК, Надія ОКСЕНЧУК, Андрій ВОРОНОВСЬКИЙ, Олександр КОБЗАРЕВ, Василь ПАВЛЮК).

Програма перебування делегації триватиме до 12 лютого.