Капелан Львівської міськради навчатиме чиновників етикету

Львів. 9 лютого. УНІАН. Капелан Львівської міської ради отець Орест Фредина зустрінеться з працівниками мерії та усіма охочими. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Отець Орест Фредина розмовлятиме про етикет спілкування з мешканцями та про культуру спілкування телефоном.

«Слово має велику місію: повчати, просвітлювати, доносити до людей правду. Зі словом не можна жартувати. Це дар Божий – дар говорити, розуміти один одного, тому ми повинні використовувати його лише заради добра. Не можна цю почесну місію слова осквернювати", – вважає отець Орест Фредина.

Зустріч відбудеться об 18.00 9 лютого 2011 року у Львівській міській раді.

Нагадаємо, отця Ореста Фредину призначено капеланом 25 листопада 2010 року. Додамо, що кожне сесійне засідання Львівської міської ради депутати розпочинають з молитви.