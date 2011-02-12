Телевізор та мікрохвильовка в подарунок на 100-літній ювілей
10:57, 12 лютого 2011Львів
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Від губернатора
Львів. 12 лютого. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав із 100-літнім ювілеєм жительку Львівської області.
Як повідомили у Львівській ОДА, голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-літнім ювілеєм жительку м. Броди Анну Рочняк.
Від голови ОДА ювілярка отримала в подарунок телевізор та мікрохвильову піч.
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