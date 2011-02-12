На розтраті майна попалися службовці оборонної галузі

Львів. 12 лютого. УНІАН. У Львівській області СБУ викрила факт розтрати майна службовими особами одного з підприємств оборонної галузі на 2 млн 366 тис. грн. Про УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

СБУ встановила, що у 2008 році службові особи одного з держпідприємств військово-промислового комплексу Львівщини, використовуючи протиправний механізм, незаконно відчужили на користь третіх осіб нежитлові приміщення колишнього профілакторію загальною площею 771 кв м, які перебували на балансі цього підприємства. Для реалізації протиправної схеми зловмисники використали ряд сфальсифікованих судових рішень та послуги окремих громадян, з допомогою яких зареєстрували в органах БТІ право власності на нерухомість на підставну фізичну особу. У подальшому набуте таким шляхом державне майно кілька разів перепродавалось.

Відповідно до проведеної експертної оцінки, вартість відчуженого майна на момент вчинення оборудки становила 2 млн 366 тис. грн.

Управлінням СБУ у Львівській області за фактом розтрати службовими особами зазначеного держпідприємства державного майна в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.