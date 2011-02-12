У Львові пограбували посадовця центру зайнятості

Львів. 12 лютого. УНІАН. У Львові двоє невідомих чоловіків пограбували посадовця Львівського центру зайнятості.

Як поінформувало джерело у правоохоронних органах, у Галицький райвідділ міліції звернулася 33-річна львів‘янка, яка обіймає одну з керівних посад Львівського центру зайнятості, із заявою про пограбування.

Жінка повідомила, що о 8.15, двоє невідомих чоловіків проникли в її помешкання і погрожуючи їй та її чоловікові, який на той час перебував вдома, фізичною розправою, заволоділи грошима в сумі 12 600 грн та ювелірними виробами на суму близько 3 000 грн.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб нападників.