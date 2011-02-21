У Львові поменшало злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння

Львів. 21 лютого. УНІАН. З часу прийняття заборони на продаж алкоголю у Львові після 22.00 кількість злочинів, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, зменшилася. Про це заявив начальник Львівського міського управління міліції Станіслав Броневицький.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області. У міліції нагадують, що за торгівлю спритним уночі продавцю доведеться сплатити від 510 до 1700 гривень.

Правоохоронці нагадали, що кілька років тому п’яні підлітки розчленували тіло вбитого, аби приховати злочин. Про причини такої жорстокості вдалось дізнатися лише згодом.

«З дітьми працювали психологи. І, як пізніше стало відомо, підлітки зважились на такий нелюдський вчинок, у першу чергу, під впливом алкоголю», - зауважила начальник ВКМСД Львівського міського управління міліції Мар’яна Мавдрик.

Правоохоронці не сумніваються, що нічна заборона алкоголю допоможе уникнути таких випадків у майбутньому.

«Сухий закон» вже зараз кардинально змінив ситуацію із підлітковою злочинністю у місті», – зазначив Станіслав Броневицький.

Поменшало й п’яних дебошів, сімейних чвар та бешкетів. Такі досягнення правоохоронці теж пов’язуть із впровадженням заборони на торгівлю алкоголем уночі.