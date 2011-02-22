Офіційний курс валют на 22 лютого

Львів. 22 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.0100 (на 21 лютого – 794.1700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1085.2529 (на 21 лютого – 1082.2155)

10 RUR – 2.7234 (на 21 лютого – 2.7143)

100 PLN – 276.3075 (на 21 лютого – 276.4633).

Усі курси валют на 22 лютого 2011 року.

Зазначимо, що 21 лютого у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 795.200/797.700, EUR – 1079.000/1092.000, RUB – 2.4300/2.7100 та PLN – 267.000/281.000.

