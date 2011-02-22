Азаров задоволений темпами підготовки до Євро-2012

Львів. 22 лютого. УНІАН. Прем'єр-міністр України Микола Азаров в цілому задоволений темпами підготовки України до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це він заявив під час наради з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

За словами Миколи Азарова, те, що Україні вдалося нормалізувати роботу з підготовки до Євро-2012 та дотримуватися затверджених графіків, без сумніву, не можна недооцінювати: «Але я розцінюю підготовку до Євро-2012, насамперед, як можливість привести в порядок наші міста, нашу інфраструктуру. А тут у нас роботи непочатий край».

Він додав, що питання підготовки до Євро–2012 пріоритетні для уряду і закликав керівництво приймаючих міст, міністерств і відомств максимально ефективно використовувати фінансові ресурси та активніше залучати власні кошти і кошти інвесторів.