На Львівщині підприємство привласнило 768 тис. грн.
Порушено справу
Львів. 22 лютого. УНІАН. За матеріалами податківців Львівщини порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч.1 КК України за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом стосовно службових осіб ТзОВ.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.
Під час слідства встановлено, що службові особи ТзОВ з 2008 року по 2010 р. зловживаючи службовим становищем привласнили 768 тис. 500 грн іншого підприємства.
В подальшому службові особи ТзОВ легалізували ці кошти, використавши їх для здійснення господарської діяльності товариства. З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно в 280 тис. грн.
Проводиться розслідування цієї кримінальної справи та здійснюється оперативний супровід працівниками органів ДПС Львівщини.