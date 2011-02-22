Таксист збив пішохода на Львівщині
12:46, 22 лютого 2011Львів
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За добу зафіксовано 3 ДТП
Львів. 22 лютого. УНІАН. Вчора у Львівській області таксист збив жінку-пішохода.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДАІ у Львівській області, на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі у селі Наварія 31-річнимй водій таксі збив пішохода. Унаслідок наїзду у 37-річної жінки зламані рука і нога.
Загалом за минулу добу, ДАІ області зафіксувала три дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалося троє осіб.
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