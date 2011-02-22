Львівська залізниця розробляє нові маршрути

Львів. 22 лютого. УНІАН. Львівська залізниця долучається до розробки маршрутів для розвитку внутрішньодержавного туризму. Про це УНІАН повідомили на Львівській залізниці.

Провідна роль у проекті належить Львівській залізниці, яка готова забезпечувати організацію потрібних маршрутів та формувати спеціальні туристичні поїзди. З 2008 року на залізниці вивчали пасажиропотоки та проаналізували напрямки, щоб запропонувати туристам оптимальне сполучення між їхньою домівкою та бажаним місцем відпочинку.

Уже сьогодні залізничники налагодили та розвивають можливості нових маршрутів «Схід України – Львів», «Схід України – Карпати» та «Центр України – Карпати». Саме ці напрямки відображено у «сніжних» поїздах цього зимового сезону «Донецьк-Дніпропетровськ-Ворохта» та «Київ-Ворохта».

На Львівській залізниці провели також аналіз усіх туристичних та рекреаційних місць у кожній з семи областей, якими курсують поїзди (Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська та Чернівецька). Ці матеріали скеровано в Укрзалізницю для подальшого опрацювання та включення до Програми розвитку залізничного туризму в Україні. У цих дослідженнях залізничники не лише спираються на історичну цінність пропонованих об’єктів, але й виокремлюють місця для відпочинку та розваг, відпочинку та оздоровлення, краєзнавчі та природознавчі місця, культурні і спортивні центри. Особливим розділом є об’єкти вивчення залізничної історії (музеї, цікаві станції, рухомий склад, мости, віадуки, акведуки та ін.).

Розробляючи пропозиції туристичних маршрутів, залізничники Львівської магістралі також працюють над розширенням можливостей ночівлі у кімнатах відпочинку та міні-готелях на залізничних вокзалах та станціях. Уже сьогодні на Львівській залізниці такі кімнати є на вокзалах 16-ти станцій (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Ужгород, Чоп, Моршин, Сокаль, Трускавець, Ковель, Здолбунів, Коломия, Яремче, Ворохта, Вадул-Сірет).

Сприятиме поширенню залізничного туризму і організація харчування у вагонах-ресторанах, які курсують у складі поїздів Львів-Москва, Львів-Санкт-Петербург, Львів-Сімферополь, Ковель-Москва, Ковель-Сімферополь, Москва-Івано-Франківськ; використання для особливих поїздок вагона-салона, який обладнаний просторим спальним купе, залом для проведення засідань з сучасною аудіо-відеотехнікою, кухнею з набором побутової техніки, душовою кабіною та іншими приміщеннями та пристроями для проведення ділових зустрічей, конференцій різної тематики та іншого. Вагон-салон обладнаний сучасними системами вентиляції та кондиціювання повітря, опалення вагонів, енергозабезпечення, гарячого та холодного водозабезпечення.

Для поширення інформації про туристичні нововведення на Львівській залізниці готові до роботи усі рекламні ресурси – білборди, інформаційні щити, відеосупровід у поїздах, транзитна реклама, сіті-лайти та Інтернет-ресурси залізниці.

У Львові у рамках підготовки до проведення Євро-2012 туристичні компанії, громадські організації, деякі представники наукових, культурних, бізнесових кіл запропонували розглянути ідею впровадження туристичного залізничного маршруту «Підзамче-Личаків». Сьогодні цю пропозицію теж аналізують фахівці магістралі.