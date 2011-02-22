Депутат райради підробив атестат про освіту

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Львівській області порушено кримінальну справу стосовно одного з директорів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яворівського району , який підробив атестати про повну середню освіту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Депутат Яворівської районної ради підробив атестати про повну середню освіту, вносячи у них неправдиві дані щодо балів та навчальних досягнень з предметів у сторону їх збільшення, чим підірвав авторитет державних органів освіти.

Досудове слідство у справі триває.