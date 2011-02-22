Повія у Львові продала немовля подрузі

Львів. 22 лютого. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 23-річну жінку, яка продала новонароджене немовля своїй подрузі. Про УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Жінка все ретельно спланувала. Коли почались перейми – пішла до лікарні. Жодних документів із собою не мала. Мовляв, паспорт у неї вкрали, а обмінну картку – забула дома.

Акушер-гінеколог Віталій Тудай розповідає: «Нам передали по зміні, що є така пацієнтка. Четверта вагітність, четверті пологи. Ми прийшли в родзал, оглянули її, передивилися документацію. Була тільки медична карта вагітної. Обмінної картки не було, паспорта також. Тобто, всі дані записані з її слів».

Пологи пройшли без ускладнень. Вже опівночі жінка народила здорового хлопчика.

Медики пригадують – молода мама поводилась якось дивно. Розмовляти ні з ким не хотіла. Та й малим геть не займалася.

«На контакт вона не йшла, спілкуватися не бажала. Видно було по ній, що вона не проявляє якихось материнських почуттів, тих справжніх, які ми звикли бачити», - говорить Віталій Тудай, акушер-гінеколог.

При причини такої дивної поведінки вдалось дізнатися лише згодом, коли за справу взялись правоохоронці.

Вони зіткнулася з іще одною загадкою. Жінка, яка начебто народила малюка, ще кілька тижнів тому не була вагітною. Більше того – у неї взагалі не могло бути дітей.

«Ситуація була доволі заплутаною. Ми отримали оперативну інформація про те, що народила жінка, котра, фактично, не могла мати дітей за своїм станом здоров’я. До того ж вона потрапляла до нашого поля зору й раніше. І вона не була вагітною», - коментує старший оперуповноважений Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВСУ у Львівській області Оксана Савич.

Оперативники досить швидко розгадали цю складну головоломку. Допомогли й медики. Вони детально описали жінку, яка народжувала.

Згодом з’ясувалось, молода мама ще в пологовому будинку назвалась чужим прізвищем. А при виписці – подала документи своєї подруги, якій збиралась продати малюка.

Про деталі оборудки жінки згадують неохоче. Нова мама хлопчика пояснює – давно мріяла про дитину. Тож не могла втрати таку нагоду.

«Просто я не можу мати дітей. А дуже хотіла малюка», - пояснює вона.

Правоохоронці говорять – обидві жінки – повії зі стажем. Тій, що народила хлопчика – 23. Це її четверте маля. Ще як ходила вагітна, планувала залишити дитину.

«Хотіла віддати в дитячий притулок. А знайома сказала, що забере собі. Я не заперечувала», - зазначила горе-матір.

Одразу ж після лікарні, жінка поїхала до подруги та віддала синочка їй.

Нова мама доглядала малого як рідного. Не жаліла ні грошей, ні часу. Навіть встигла похрестити.

Жінка каже - не шкодує, що забрала хлопчика собі. Адже подруга все одно планувала спекатися малого.

«Я не жалкую, що взяла до себе дитину. Про таке ніхто не може жалкувати. Розкаюються ті, що залишають. Є така приказка. Не та мати, яка народила, а та, яка виростила», - говорить жінка.

Повію, яка продала своє немовля, вже затримали. Проти неї порушили кримінальну справу. Горе-матір звинувачують у торгівлі людьми. За це їй загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.

А нова мама хлопчика дуже хоче залишити малого у себе.