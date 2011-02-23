Податківці виявили 1500 пляшок сурогату
14:32, 23 лютого 2011Львів
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Товар вилучено
Львів. 23 лютого. УНІАН. У Городоцькому районі Львівщини податкова міліція вилучила понад 1500 пляшок фальсифікованої горілки, замаскованої під бренди «Справжня» та «Пшенична Елітарна» з підробленими марками акцизного збору. Про це УНІАН повідомили у ДПА у Львівській області.
Перевірки проводилися в Городоцькому районі в магазинах однієї з торгових мереж.
Згідно з висновком експерта, вилучена рідина є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого стандарту України.
За цим фактом порушено кримінальну справу.
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