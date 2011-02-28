Проїзд для транспорту біля ЛОДА потрібно відкрити, – Цимбалюк

Львів. 28 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вийшов з ініціативою відкриття руху транспорту на вул. Винниченка, 18 біля будівлі Львівської ОДА та обласної ради. Про це він повідомив 28 лютого під час проведення селекторної наради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Потрібно вирішити ситуацію з корками на вул. Підвальній. Транспорт рухатиметься в односторонньому напрямку біля Львівської ОДА. Йдеться про те, щоб демонтувати шлагбаум, який перекриває в’їзд під будівлю. Стоянка для службового транспорту збережеться. Необхідно розвантажити місто», – наголосив голова Львівської ОДА.