На Львівщині зарплати знизилися в усіх галузях економіки

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області зарплати знизилися в усіх галузях економіки.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики у Львівській області, середня номінальна зарплата одного штатного працівника у січні 2011 року становила 1953 грн, що на 13,3% менше, ніж у грудні 2010 року, хоча й на 19,7% більше, ніж у січні 2010 року.

Зменшення рівня заробітної плати у січні порівняно з попереднім місяцем відбулося в усіх видах економічної діяльності.

Найбільш оплачуваними в області й далі є працівники фінансових установ, - середня зарплата 3 873 грн, підприємств транспорту та зв’язку, - 2574 грн, державного управління – 2219 грн, промисловості – 2225 грн.

Рівень реальної заробітної плати, в якому враховується зростання індексу споживчих цін, у січні 2011 року порівняно з попереднім місяцем зменшився на 13,7%, хоча у порівнянні з січнем 2010 року збільшився на 10,4%.

Рівень середньої зарплати за січень 2011 року у 2,1 рази перевищував рівень мінімальної зарплати, - 941 грн.