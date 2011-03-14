На Львівщині браконьєр знеструмив 29 населених пунктів

Львів. 14 березня. УНІАН. На Львівщині несанкціонована вирубка дерев спричинила знеструмлення 29 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго», 11 березня внаслідок дій браконьєрів на лінію електропередач напругою 110кВ впало дерево з-за меж охоронної зони, що спричинило знеструмлення 29 населених пунктів у Кам’янка-Бузькому районі повністю.

Працівники ВАТ «Львівобленерго» в першу чергу переключили споживачів на резервне живлення і згодом відновили електропостачання. Після цього бригада приступила до робіт по відновленню пошкодженої лінії електропередач та електропостачання споживачів за нормальною схемою.

Як наголошується у повідомленні ВАТ «Львівобленерго», це вже не перший випадок, коли невідомі «лісоруби» зрізають дерева біля ліній електропередач Товариства, що призводить до пошкодження ліній електропередач.

Аналогічний випадок трапився в Яворівському районі 4 березня ц.р. Внаслідок падіння дерева, зрізаного браконьєрами, з-за меж охоронної зони на проводи лінії електропередач напругою 10кВ було знеструмлено 3 населені пункти повністю та 2 частково.

Своїми діями «лісоруби» не тільки порушують життєзабезпечення регіону, наносять матеріальну шкоду, але й ставлять під загрозу як своє життя, так і тих, хто може випадково опинитись поруч.