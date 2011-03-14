У Львові анонім «замінував» нічний клуб

Львів. 14 березня. УНІАН. У Львові невідомий чоловік повідомив про замінування популярного нічного клубу «Міленіум» у центрі міста, зазначивши, що «буде багато жертв».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інформація про замінування надійшла 13 березня о 20.35 до ГУ МНС України в Львівській області. Анонім заявив, що «нічний клуб «Міленіум» заміновано, буде багато жертв».

Вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, не висувалося.

До місця можливого закладення вибухового пристрою було направлено відповідні служби та сили міста Львова.

Вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при ГУ МВС у Львівській області з метою виявлення вибухового пристрою було проведено обстеження приміщень та прилеглої території. Було евакуйовано близько 20 осіб обслуговуючого персоналу.

Пошукові роботи було завершено о 22.00, вибухового пристрою не виявлено.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи аноніма-«жартівника».