ДАІ Львова шукає водія, який вбив пішохода і втік

Львів. 14 березня. УНІАН. Вчора у Львові невідомий водій авто смертельно травмував пішохода і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державтоінспекції м. Львова, 13 березня близько 20. 30 у Львові на вул. Шевченка, 323 (близько 100м від повороту на Рясне – 2 в напрямку за місто) невідомий водій на авто збив 69-річного львів’янина, після чого втік з місця ДТП.

Внаслідок наїзду пішохід від отриманих травм на місці пригоди помер.

ДАІ закликає всіх, кому відомі будь-які факти даного ДТП, звертатися за телефоном 238-40-27 у чергову частину Державтоінспекції міста Львова.