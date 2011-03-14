ДАІ Львова шукає водія, який вбив пішохода і втік

11:34, 14 березня 2011
Львів
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Чоловік помер на місці події

Львів. 14 березня. УНІАН. Вчора у Львові невідомий водій авто смертельно травмував пішохода і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державтоінспекції  м. Львова, 13 березня близько 20. 30 у Львові  на вул. Шевченка, 323 (близько 100м від повороту на Рясне – 2 в напрямку за місто) невідомий водій на авто збив 69-річного львів’янина, після чого втік з місця ДТП.

Внаслідок наїзду пішохід від отриманих травм на місці пригоди помер.

ДАІ закликає всіх, кому відомі будь-які факти даного ДТП, звертатися за телефоном 238-40-27 у чергову частину Державтоінспекції міста Львова.

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