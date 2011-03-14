На Львівщині за добу чадним газом отруїлося 6 осіб
11:48, 14 березня 2011Львів
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Серед госпіталізованих – 3 дітей
Львів. 14 березня. УНІАН. Протягом минулої доби у Львівській області через ймовірне отруєння чадним газом до лікувальних установ потрапило шестеро осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
За повідомленням МНС, серед госпіталізованих – троє дітей.
13 березня надійшло повідомлення, про те що в м. Львові в квартирі по вул. Б. Меретина, 9 отримали отруєння попередньо чадним газом троє осіб, з них двоє дітей.
Окрім цього, в м. Сокалі в квартирі по вул. Крушельницької, 47 отримали отруєння попередньо чадним газом троє осіб, з них одна дитина, яких було доставлено в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ, стані потерпілих середньої ступені важкості.
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