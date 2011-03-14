На Львівщині за добу чадним газом отруїлося 6 осіб

Львів. 14 березня. УНІАН. Протягом минулої доби у Львівській області через ймовірне отруєння чадним газом до лікувальних установ потрапило шестеро осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням МНС, серед госпіталізованих – троє дітей.

13 березня надійшло повідомлення, про те що в м. Львові в квартирі по вул. Б. Меретина, 9 отримали отруєння попередньо чадним газом троє осіб, з них двоє дітей.

Окрім цього, в м. Сокалі в квартирі по вул. Крушельницької, 47 отримали отруєння попередньо чадним газом троє осіб, з них одна дитина, яких було доставлено в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ, стані потерпілих середньої ступені важкості.