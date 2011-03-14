Ліси Львівщини очистять від сміття

Львів. 14 березня. УНІАН. У Львівській області лісові масиви і смуги приводять в належний стан. На виконання доручення голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка лісосмуги поблизу автомобільних шляхів очищають від аварійних дерев, а також прибирають побутове сміття, поновлюють і встановлюють нові межеві знаки, квартальні стовпи, шлагбауми на природоохоронну та протипожежну тематику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ці роботи заплановано завершити до 20 квітня цього року. Уже зараз очищено майже 1,4 тис га масою 9 м куб. деревини. Повністю очищені лісові масиви вздовж міжнародної траси Львів-Броди. Завершуються роботи по очистці лісу вздовж автодоріг Львів-Шегині, Львів-Самбір, Львів-Бібрка, Львів-Золочів. На інших напрямках очистка проводиться згідно графіків.

М. Цимбалюк під час наради також наголосив, що до прибирання лісів вздовж доріг, узбіч необхідно залучати громадян, які не працюють та перебувають на обліку у центрах зайнятості.