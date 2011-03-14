Завтра на дорогах Львівщини розпочнуться ямкові ремонти
12:18, 14 березня 2011Львів
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З наради губернатора
Львів. 14 березня. УНІАН. Із завтрашнього дня у Львівській області розпочнуть ямкові ремонти на дорогах. Про це 14 березня повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Ми повинні провести якісний ямковий ремонт», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
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