Завтра на дорогах Львівщини розпочнуться ямкові ремонти

Львів. 14 березня. УНІАН. Із завтрашнього дня у Львівській області розпочнуть ямкові ремонти на дорогах. Про це 14 березня повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми повинні провести якісний ямковий ремонт», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.