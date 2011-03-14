Вулицю Кульпарківську закриють для руху транспорту

Львів. 14 березня. УНІАН. У зв’язку з проведенням капітального ремонту на вулиці Кульпарківської у Львові (на відрізку від вулиці Трускавецької до села Сокільники), з 15 березня 2011 року цю ділянку дороги буде закрито для руху транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Для цього пропонується об’їзд за наступними напрямками – через вулицю Наукову та через село Сокільники.