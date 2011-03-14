На Львівщині попереджають про підйом рівнів води у річках

Львів. 14 березня. УНІАН. У Львівській області 14–16 березня очікується розвиток весняної повені з підйомами рівнів води над поточними - на річках басейнів Сяну, Дністра, Стрия на Західного Бугу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України у Львівській області.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м на річках басейнів Сяну, Дністра.

На річках басейну Стрия у Турківському, Дрогобицькому районах при формуванні заторів льоду можливий різкий підйом рівнів води до небезпечних відміток. На ріках басейну Західного Бугу на 0,3 – 1 м, місцями можливий вихід води на заплаву.

Окрім цього, у Карпатах - лавинонебезпечно.

Водночас в області буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6º тепла, вдень 10 – 15º тепла.