Посадовці розтратили 750 тис. грн. повеневих коштів

Львів. 14 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі про обвинувачення посадових осіб одного із ВАТ, які вчинили використання, в супереч цільовому призначенню, бюджетних коштів на близько 750 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, в січні-лютому поточного року Стрийським міжрайонним прокурором Львівської області, із залученням спеціалістів КРУ, проведено перевірку законності використання бюджетних коштів, виділених на виконання в межах Стрийського району заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27липня 2008року.

Під час перевірки, з'ясовано, що на підставі договору від грудня 2008 року укладеного між ВАТ та Службою автомобільних доріг у Львівській області, ВАТ отримало з бюджету 2 млн. 720 тис. грн для виконання робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року.

В подальшому між згаданим ВАТ (розпорядник) та Філією Львівоблавтодор (підрядник) укладено договір щодо виконання останнім заходів з подолання наслідків стихії на всю суму отриманих коштів.

Однак, після виконання підрядником робіт в повному об'ємі на 2 720 тис. грн, товариством не було перераховано Філії Львівоблавтодор всю суму отриманих асигнувань, оскільки посадовими особами цього товариства бюджетні кошти на майже 750 тис. грн. було використано на власні потреби (в т.ч. 325 тис. грн. перераховано на рахунки інших суб'єктів господарювання).

Таким чином посадові особи відкритого акціонерного товариства використали, в супереч цільовому призначенню, бюджетні коштів у великих розмірах.

За даним фактом Стрийським міжрайонним прокурором 14 лютого 2011 року порушено кримінальну справу за ч. 1 cт. 210 КК України.

На даний час, кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду.