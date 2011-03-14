Львівщина розроблятиме програму культурного обміну з Нідерландами

Львів. 14 березня. УНІАН. Львівська область та Королівство Нідерланди налагоджуватимуть співпрацю у галузі культури, сільського господарства, гуманітарній сфері, розбудові інфраструктури до Євро-2012 та у межах підготовки до проекту «Олімпійська надія 2022». Про це йшлося 14 березня під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Пітером Яном Волтерсом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми задоволені роботою компанії ТEBODIN, яка задіяна у розбудові ДП «Міжнародний аеропорт Львів». Ми зацікавлені у більш тісній співпраці з вашими компаніями, не лише у підготовці до Євро-2012, а й «Олімпійської надії». Також ми зацікавлені у перейнятті вашого досвіду у галузі сільського господарства, йдеться про розвиток тваринництва, виробництва молока. Вражає і досвід розвитку сільського туризму, це той напрямок, який ми хочемо розвивати якомога активніше.

Крім того, щоб ми могли пізнавати культури одне-одного, потрібно розробити програму культурного обміну», – зазначив голова Львівської ОДА. Керівник області додав, що Львівщина готова переймати досвід у частині реформування медичної галузі: «Йдеться про наближення мешканця села до медицини, створення сільських амбулаторій».

М.Цимбалюк також, у відповідь на звернення Посла, пообіцяв посприяти у пришвидшенні відкриття логістичного центру у Пустомитівському районі, який у тому числі, будується за кошти уряду Королівства Нідерланди.

Своєю чергою Пітер Ян Волтерс відзначив, що Посольство Нідерландів та Почесне консульство у Львові зацікавленні у налагоджені більш тісної співпраці.