У Львові затримали «барсетників»

Львів. 14 березня. УНІАН. У Львові затримано двох чоловіків, які відмикали чужі автомобілі та викрадали звідти речі. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Коли зловмисників було затримано, вони вже встигли обікрасти кілька автівок у Самборі та Дрогобичі.

Неподалік одного із супермаркетів чоловік припаркував своє авто. Коли повернувся - побачив, що воно відчинене, а з салону зник портфель та ноутбук.

Молодики відкривали автомобілі сканером, - пристроєм, що перехоплює сигнал автомобільного брелока та відмикає сигналізацію.

Затримали барсетників у Львові. За ними слідкували впродовж певного часу.

«Ми отримали оперативну інформацію та затримали чоловіків у Львові, - розповідає перший заступник начальника Львівського міського управління міліції Роман Рибіцький, - Під час поверхневого огляду в їхньому автомобілі було виявлено сканер, а також деякі речі. Які, як пізніше було встановлено, викрадені у Самборі та Дрогобичі».

З’ясувалось, що сканер чоловіки придбали ще минулого року. Є підозри, що вони вчиняли злочини й у інших містах та містечках.

Проти зловмисників уже порушили кримінальну справу. Правоохоронці перевірять їх причетність і до інших схожих злочинів, скоєних на Львівщині.