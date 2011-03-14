Львів і Харків хочуть налагодити обмін студентами

Львів. 14 березня. УНІАН. Львів та Харків хочуть налагодити обмін студентами між харківськими та львівськими вишами. Така ідея виникла після того, як голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Харків, де провів зустрічі з представниками місцевої влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк, перебуваючи у Харкові, також зустрівся зі студентами Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Ректор цього вишу В. Бакіров висловив голові Львівської ОДА подяку за цю зустріч і наголосив, що сподівається на подальшу співпрацю. «Ця знакова подія безумовно сприятиме посиленню взаємодії Львівського і Харківського регіонів як інтелектуальних центрів країни», - зазначив він.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час нещодавнього візиту до Харкова наголосив на необхідності тісної співпраці між Львівською та Харківською областями. За словами голови Львівської ОДА співпрацю між двома регіонами вже налагоджено і найближчим часом її планується розширити в економічному напрямку. «Ми спілкуємося дуже давно, і на мою думку, дуже плідно. Зараз ми обговорюємо питання про підписання нового договору між двома областями, тому що останній був підписаний, якщо мені пам'ять не зраджує, ще на початку 1990-х. років», - підкреслив Михайло Цимбалюк.