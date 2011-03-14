До Львова на гастролі їдуть артисти Харківської опери

Львів. 14 березня. УНІАН. До Львова приїде Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка. Причому вперше за останні десять років трупа виїжджає на гастролі в повному складі – 220 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Харків’яни приїжджають на Львівщину з ініціативи голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюк та за підтримки Міністерства культури і туризму України.

Артисти мають прибути в регіон на гастролі 15-17 березня. Цей театр гастролюватиме на Львівщині вперше за усю історію своєї діяльності.

«Коли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк приїжджав до Харкова, ми домовились поглиблювати співпрацю, - зазначив член харківської делегації, заступник голови Харківської ОДА Ігор Шурма. - Опера і балет – це візитна картка будь-якого обласного центру, тому логічно, щоб у ході поглиблення співпраці, Львів та Харків «обмінялись» виставами. Репертуар львів’яни обирали самі, з-посеред 20 вистав, які запропонував Харківський національний театр опери та балету».

У Львівській опері виступатимуть солісти (11 осіб) та оркестр (52 особи) під керівництвом головного диригента, заслуженого діяча мистецтв України Віталія Куценка, хор (51 особа) під керівництвом головного хормейстера, заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чернікіна, балет (38 осіб) під керівництвом головного балетмейстера, народної артистки України Світлани Коливанової. Приїде у складі делегації і директор театру Любов Морозко.

На сцені Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької харківські артисти представлять дві вистави: оперу Олександра Бородіна «Князь Ігор» (16 березня о 18.00) та балет Фікрета Амірова «Тисяча і одна ніч» (17 березня о 18.00).