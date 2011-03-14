Українці не хочуть їхати з Японії?

Українські громадяни, які перебувають у Японії, переважно не виявляють бажання залишити країну. Про це кореспонденту УНІАН сказала громадянка України, студентка Кіотського університету Олена Бридня.

«Тривають розмови стосовно ситуації на АЕС. Повідомлення суперечать одне одному, а ми не знаємо, кому вірити, кому - ні. Тому вирішили, що наймудрішим у цій ситуації буде не панікувати, а спокійно чекати, що буде далі та сподіватися на краще», - розповіла вона.

За словами О.Бридні, підземні поштовхи все ще тривають, хоча значно рідше і менш відчутно. «По телебаченню транслюють репортажі про рятувальні роботи та аналітичні програми. Частково відновили показ реклами та, здається, серіалів. Це також заспокоює», - зазначила вона.

О.Бридня повідомила, що упродовж останніх двох днів Посольство України в Японії звертається до українських громадян з проханням повідомити про бажання скористатися евакуацією. «Судячи за настроями, серед моїх друзів і знайомих бажаючих небагато. Життя повільно повертається у своє русло. Хоча з магазинів продовжують зникати деякі товари, як то питна вода, консерви, ліхтарики, компактні радіоприймачі та інші речі, що можуть стати необхідними в екстреній ситуації», - також розповіла українська студентка в Японії.