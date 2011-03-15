На хабарі попалася заввідділенням гігієни харчування
11:45, 15 березня 2011Львів
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Набрала хабарів на 55 тис. грн.
Львів. 15 березня. УНІАН. У Львівській області затримано на хабарі завідуючого відділенням гігієни харчування державного закладу. Про це УНІАН повідомили в ДГЗ МВС України.
Затримана вимагала та отримала 100 доларів США хабара від приватного підприємця за сприяння йому у видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи молочного сепаратора.
Додатково задокументовано ще 26 фактів отримання правопорушницею хабарів на 55 тис. грн.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.
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