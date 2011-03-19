Буський район отримає акти на ділянки із спортивними спорудами
11:52, 19 березня 2011Львів
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Формується всеукраїнський реєстр
Львівська область. 19 березня. УНІАН. У Буському районі з 1 по 30 квітня пройде місячник із впорядкування та облаштування майданчиків та спортспоруд.
Як повідомили УНІАН у Буській РДА, з 1 по 30 квітня на території Буського району проводитиметься місячник із впорядкування та облаштування спортивних майданчиків та підготовка фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд до роботи у весняно-літній період.
Як зазначається у повідомленні, «цьогоріч також заплановано сформувати та подати пропозиції до формування всеукраїнського реєстру спортивних споруд, отримати акти на володіння земельними ділянками, на яких розташовано спортивні споруди».
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