Цимбалюк передасть «Народному дому» у Перемишлі 100 книг

Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк передасть «Народному дому» в Перемишлі, який відтепер належить українській громаді, 100 книг львівських видавництв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вручення книг відбудеться під час урочистостей з нагоди передачі акту власності «Народного дому» українській громаді.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк урочисто вручить українцям книжки львівських видавництв «Апріорі» та «Світло й тінь». Зокрема, це видання «Галицький край», «Українська ікона 14-18 ст», «Історичні проходи по Львову», «Історія українського народу», «Львів повсякденний: 1939-2009», «Елегії Львова», «Соломія Крушельницька: міста і слава», «Для тебе, Львове, я живу», путівники по Львову українською та польською мовами й ряд інших книг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулися урочистості з нагоди передання Акту власності «Народного дому» у Перемишлі українській громаді.

У заходах взяв участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.