«Політехніка-Галичина» перемогла «Хімік». Фото

Третя поспіль перемога

Львів. 6 квітня. УНІАН. Львівська «Політехніка-Галичина» 4 квітня на власному майданчику здолала «Хімік» з рахунком 85-75 (26-17, 19-23, 17-18, 23-17). Як повідомляє кореспондент УНІАН, це вже третя поспіль перемога львів’ян. Слід зазначити, що львів’яни у попередніх трьох поєдинках проти «Хіміка» поступалася підопічним Віталія Усенка.



«Політехніка-Галичина»: Віггінс – 23 очка + 17 підбирань, Вільямс – 17 очок + 3 підбирання, Срока – 10 очок, Ебернетті – 9 очок + 7 підбирань + 7 передач, Зубрицький – 9 очок + 3 підбирання + 3 перехоплення.



«Хімік»: Мілледж – 17 очок + 6 передач + 5 підбирань, Кольченко – 16 очок + 4 підбирання, Бізаца – 10 очок, Маклейн – 8 очок + 8 підбирань. Фото Євген КРАВС

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