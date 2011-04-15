На Львівщині з будинку лікаря-гінеколога викрали сейф із золотом

Львівська область. 15 квітня. УНІАН. На Львівщині, в одному із сіл Пустомитівського району, з приватного будинку було викрадено сейф із золотими злитками та ювелірними виробами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники зламали замки вхідних дверей і викрали з будинку, який належить 27-річному лікарю-гінекологу, працівнику однієї з медустанов міста Львова, сейф.

Як повідомив правоохоронцям потерпілий, у викраденому сейфі знаходилися 2 злитки золота по 100 грам, ювелірні вироби, документи та дублікат ключа до автомобіля «Лексус». Всього – на суму 120 тис. грн.