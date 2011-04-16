Міжнародний фестиваль «Флюгери Львова» вперше завітає до Києва

Львів. 16 квітня. УНІАН. Міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова з Reikartz» цього року відбудеться із 30 квітня по 2 травня. Фестиваль проходитиме вже вдев`яте, і цього разу охопить не лише Львів.

«За девять років «Флюгери» розрослися так, що внутрішній дворик Ратуші уже не вміщає усіх його прихильників», – зазначив у коментарі sumno.com прес-секретар «Дзиґи» Юрко Вовкогон. – «Тому фестиваль відбуватиметься відтепер паралельно і у інших містах України, зокрема – Києві та Тернополі, під уже знаною львівською маркою».

Кожен день «Флюгерів» поєднуватиме на одній сцені різноманітні відтінки етномузики із виступами джазових виконавців. У фестивалі візьме участь більше 50 музикантів, що грають у 18 проектах із Польщі, Росії, Білорусі, Нідерландів та України.

Програма у Львові та Києві.

В рамках фестивалю відбудеться також традиційно шалене «Прокидання з Мертвим Півнем». Недільного ранку 1 травня легенди львівського року презентуватимуть свій новий альбом «Радіо Афродита», що отримав свою назву від радіостанції УПА, яка діяла у 1943-45 рр. У Львові прокидатися «Півням» допомагатимуть друзі – вінницький гурт «Очеретяний кіт».

Фото Тетяни Давиденко