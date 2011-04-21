17 гідів отримали дозволи на туристичний супровід

Львів. 21 квітня. УНІАН. Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА видало 17 гідам дозволи на туристичний супровід. Також 6 особам було продовжено дозвіл (з них гіди-перекладачі зі знанням англійської мови – 1 чол.; німецької – 1 чол.; польської – 5 чол.; російської – 3 чол.).

Таке рішення було прийнято під час засідання Акредитаційної комісії з питань видачі дозволів фахівцям туристичного супроводу Львівської області.

Для розгляду документів та проходження співбесіди на засідання Акредитаційної комісії було запрошено 23 претенденти на отримання дозволу.



Відмовлено у видачі дозволу у зв’язку з невідповідністю заявників кваліфікаційним вимогам для відповідного фахівця туристичного супроводу 6 заявникам, розгляд справ цих претендентів перенесено на наступне засідання Акредитаційної комісії.

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу є офіційним документом, який підтверджує кваліфікацію фахівця туристичного супроводу і дає право на надання екскурсійних послуг екскурсоводами, гідами-перекладачами та іншими фахівцями туристичного супроводу на території м. Львова та Львівської області.