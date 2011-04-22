Цимбалюк пообіцяв придбати амбліокор для центру «Левеня»

Львів. 22 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк пообіцяв придбати для Центру для дітей з вадами зору «Левеня» апарат з покращення зору.

Про це він зазначив сьогодні під час відвідин закладу.

Цимбалюк пообіцяв, що для «Левеня» буде придбано спеціальний апарат для покращення зору – амбліокор, вартістю 450 тис. грн. та надано допомогу у побудові шатрового даху будівлі, утепленні та фарбуванні фасаду приміщень. «Цей реабілітаційний центр – чудовий приклад, коли, не чекаючи на державну допомогу, люди самі роблять велику справу», - наголосив М. Цимбалюк.

У реабілітаційному центрі навчаються 224 дитини з цілої України. У цьому закладі займаються дітьми віком від 3 місяців до 12 років. 87% всіх вихованців реабілітаційного центру поліпшили свій зір. Також тут працюють єдині в Україні класи для сліпо-глухих дітей.

Окрім цього, голова ОДА вручив пасхальні подарунки його вихованцям. «Цей заклад надзвичайно потрібний, бо він дає надію, що такі дітки будуть адаптовані до життя», - наголосив голова М.Цимбалюк.