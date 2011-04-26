Вартість реконструкції аеропорту "Львів" підвищилася у 2,2 раза

Київ. 26 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 356-р від 20 квітня 2011 року затвердив представлений Міністерством інфраструктури скорегований проект ”Реконструкція аеродрому ДП ”Міжнародний аеропорт ”Львів”, розроблений ”Украеропроектом”, яким загальна кошторисна вартість будівництва збільшена в 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Текст документа розміщено на сайті уряду.

При цьому Кабмін скасував попереднє розпорядження від 28 січня 2009 року, яким було затверджено проект і титул цієї реконструкції загальною кошторисною вартістю 978,6 млн. грн.

Згідно з новим документом, зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1 млрд. 617,8 млн. грн. (було 647,4 млн. грн.). Будівництво планується завершити в 2012 році.

Площа несучих аеродромних покриттів із укріпленими узбіччями по ділянках, що підлягає реконструкції, згідно з проектом становитиме 408,3 тис. кв. м (проти 376,8 тис. кв. м), у т.ч. штучної злітно-посадочної смуги – 167,79 тис. кв. м (проти 180,15 тис. кв. м), рулівних доріжок – 92,7 тис. кв. м (проти 59,6 тис. кв. м), перонів (№ 1 і 2) – 147,8 тис. кв. м (проти 137 тис. кв. м).

При цьому в новому розпорядженні вказані такі параметри пускового комплексу (відсутні в попередньому розпорядженні): штучна злітно-посадочна смуга – 90,5 тис. кв. м. Кошторисна вартість будівництва пускового комплексу вказана в розмірі 1 млрд. 643,7 млн. грн.

Із загальної кошторисної вартості на 1 січня 2011 року по пусковому комплексу виконано робіт на 662 млн. грн.

Нагадаємо, згідно з попереднім розпорядженням, ці роботи планувалося завершити в 2011 році.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» розташовано на південно-західній околиці обласного центру. Аеродром був побудований у 1940 році для експлуатації легких типів літаків, був неодноразово реконструйований. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу В зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.